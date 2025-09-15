Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

243.59
CHF
-2.16
CHF
-0.88 %
15.09.2025
BRXC
16.09.2025 08:38:47

McDonalds Market-Perform

McDonald's
243.59 CHF -0.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für McDonald's von 310 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Dank neuer Sonderangebote dürfte der Fast-Food-Riese kurzfristig schneller wachsen als die Konkurrenz, da diese wohl nicht willens oder in der Lage sei, sich auf einen Preiskrieg einzulassen, schrieb Danilo Gargiulo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften die Aktie weiterhin für die gut vorhersagbare Gewinnentwicklung und die kurzfristigen Kurstreiber belohnen. Mit dem jüngsten Anstieg sei der Bewertungsaufschlag zur Branche aber weiter gestiegen, was das Potenzial begrenze./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 23:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 02:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Market-Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 320.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 302.07 		Abst. Kursziel*:
5.94%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 302.05 		Abst. Kursziel aktuell:
5.94%
Analyst Name::
Danilo Gargiulo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu McDonald's Corp.

Analysen zu McDonald's Corp.

08:38 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
03.09.25 McDonald's Buy UBS AG
08.08.25 McDonald's Kaufen DZ BANK
07.08.25 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 McDonald's Buy UBS AG
