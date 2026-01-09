Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’469 -0.2%  Bitcoin 72’767 0.1%  Dollar 0.8002 0.2%  Öl 62.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Microsoft951692Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Goldpreis: Hochspannung vor US-Arbeitsmarktdaten
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen
Teamviewer-Aktie: Umsatzziel 2025 erreicht
Suche...
eToro entdecken

DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Steigende Rüstungsausgaben 09.01.2026 08:14:00

DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt

DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt

Die Aktie des australischen Anti-Drohnen-Spezialisten DroneShield steigt am Freitag - angetrieben durch US-Präsident Trumps aggressive Forderung nach massiv erhöhten Militärausgaben.

DroneShield
2.10 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen
• DroneShield-Aktie im Aufwind
US-Präsident Trump fordert höhere Militärausgaben
• Militärische Nachfrage nach tragbaren Drohnenabwehrsystemen treibt an

DroneShield-Aktie im Fokus

Die DroneShield-Aktie bewegte sich am Freitag an der australischen Börse nach oben und beendete den Handel bei 4,020 AUD um 4,42 Prozent höher. Innerhalb der letzten fünf Tage ging es für die Papiere um beachtliche 20,72 Prozent nach oben. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Anteilsscheine sogar um mehr als 425 Prozent zulegen.

Trump setzt Rüstungsbranche unter Druck: Waffen statt Dividenden

US-Präsident Trump forderte in dieser Woche nicht nur deutlich höhere Verteidigungsbudgets, sondern attackierte auch Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe von Rüstungsunternehmen. Seine klare Botschaft: Erst die Waffenproduktion beschleunigen, dann über Gewinnausschüttungen nachdenken. Diese politische Offensive löste einen Kursschub bei Verteidigungsaktien aus - DroneShield kann davon als spezialisierter Nischenanbieter profitieren.

Warum DroneShield im Fokus der Anleger steht

Das Unternehmen entwickelt hochspezialisierte Systeme zur Erkennung und Störung von Drohnen - eine Technologie, die angesichts verschärfter Sicherheitsanforderungen und der rasant steigenden militärischen Drohnennutzung zunehmend gefragt ist. Laut Reuters umfasst das Produktportfolio unter anderem DroneSentry und DroneGun. DroneShield operiert sowohl auf dem australischen als auch auf dem US-amerikanischen Markt.

Governance-Themen bleiben auf der Agenda

Kurzfristige unternehmensspezifische Katalysatoren sind rar, doch nach den Turbulenzen des vergangenen Jahres behalten Investoren Governance-Fragen genau im Auge. In einer Dezember-Meldung an die Australian Securities Exchange (ASX) kündigte der Vorstand an, im Vergütungsbericht Februar 2026 über den Stand der Überprüfung von Direktoren- und Führungskräftegehältern zu berichten.

Risiko bleibt: Hohe Bewertungen unter Druck

Politische Schlagzeilen können schnelle Handelsbewegungen auslösen - und DroneShield hat bereits bewiesen, dass die Aktie in beide Richtungen stark ausschlagen kann. Es bleibt somit Vorsicht geboten: Unternehmen mit hohen Bewertungsmultiplikatoren können bei Stimmungsumschwüngen rapide an Attraktivität verlieren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

PUMA-Aktie schiesst hoch: Anta will anscheinend PUMA-Beteiligung von Pinault erwerben

Bildquelle: Droneshield