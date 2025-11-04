Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

242.83
CHF
2.96
CHF
1.23 %
10:28:52
BRXC
05.11.2025 14:52:01

McDonalds Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Während Umsatz und operatives Ergebnis im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe das Ergebnis je Aktie wegen höherer Steuer- und Zinsaufwendungen die Erwartungen verfehlt, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass der Umsatz auf gleicher Fläche beim Konkurrenten Burger King höher ausgefallen sei./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:02 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 320.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 299.21 		Abst. Kursziel*:
6.95%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 305.23 		Abst. Kursziel aktuell:
4.84%
Analyst Name::
Logan Reich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

