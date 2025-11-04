McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
McDonalds Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Während Umsatz und operatives Ergebnis im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe das Ergebnis je Aktie wegen höherer Steuer- und Zinsaufwendungen die Erwartungen verfehlt, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass der Umsatz auf gleicher Fläche beim Konkurrenten Burger King höher ausgefallen sei./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 299.21
|
Abst. Kursziel*:
6.95%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 305.23
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.84%
|
Analyst Name::
Logan Reich
|
KGV*:
-
