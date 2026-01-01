Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
McDonalds-Performance im Blick 01.01.2026 16:02:25

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren McDonalds-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

McDonald's
243.27 CHF -0.67%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE feiertags-bedingt kein Handel mit der McDonalds-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen McDonalds-Anteile letztlich bei 118.14 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 84.645 McDonalds-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 305.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’870.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 158.70 Prozent vermehrt.

McDonalds war somit zuletzt am Markt 219.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com

