Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE feiertags-bedingt kein Handel mit der McDonalds-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen McDonalds-Anteile letztlich bei 118.14 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 84.645 McDonalds-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 305.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’870.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 158.70 Prozent vermehrt.

McDonalds war somit zuletzt am Markt 219.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

