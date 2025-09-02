|Kurse + Charts + Realtime
03.09.2025 09:58:59
McDonalds Buy
McDonald's
251.25 CHF 1.13%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Dennis Geiger sieht durch ein Treffen mit dem Mangement sein Vertrauen darin gestärkt, dass der US-Konzern seinen Marktanteil in der Heimat steigern kann. Der Tenor des Treffens sei positiv gewesen, schrieb er am Mittwoch./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 350.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 315.76
|
Abst. Kursziel*:
10.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 315.77
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.84%
|
Analyst Name::
Dennis Geiger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
