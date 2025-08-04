Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

246.63
CHF
1.63
CHF
0.67 %
04.08.2025
BRXC
08.08.2025 16:14:20

McDonald's
246.63 CHF 0.67%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal von 359 auf 364 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Schnellrestaurantkette habe mit einem insbesondere international überraschend hohen Umsatzwachstum gut abgeschnitten, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Amerikaner hätten von der Strategie profitiert, verstärkt auf Hühnchenprodukte zu setzen. Das Unternehmen reagiere zudem auf die Verbraucherstimmung. Die höhere Bewertung der Aktien im Vergleich zum Wettbewerb spiegele die globale Markenpräsenz und führende Position./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu McDonald's Corp.

