03.01.2026 14:12:00
Dezember 2025: So schätzen Experten die UBS-Aktie ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die UBS-Aktie in den Fokus genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der UBS-Aktie abgegeben.
5 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für UBS ein Kursziel von 38,50 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 23,34 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 36,96 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|16.12.2025
|Deutsche Bank AG
|37,00 CHF
|0,11
|15.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 CHF
|2,81
|15.12.2025
|RBC Capital Markets
|38,00 CHF
|2,81
|05.12.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|41,50 CHF
|12,28
|04.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 CHF
|2,81
|02.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com
