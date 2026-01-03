Dezember 2025: So schätzen Experten die UBS-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der UBS-Aktie abgegeben.

5 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für UBS ein Kursziel von 38,50 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 23,34 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 36,96 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 16.12.2025 Deutsche Bank AG 37,00 CHF 0,11 15.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 38,00 CHF 2,81 15.12.2025 RBC Capital Markets 38,00 CHF 2,81 05.12.2025 Goldman Sachs Group Inc. 41,50 CHF 12,28 04.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 38,00 CHF 2,81 02.12.2025

Redaktion finanzen.ch