Experten-Meinungen 03.01.2026 14:12:00

Dezember 2025: So schätzen Experten die UBS-Aktie ein

Dezember 2025: So schätzen Experten die UBS-Aktie ein

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die UBS-Aktie in den Fokus genommen.

UBS
36.96 CHF 1.00%
Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der UBS-Aktie abgegeben.

5 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für UBS ein Kursziel von 38,50 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 23,34 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 36,96 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--16.12.2025
Deutsche Bank AG37,00 CHF0,1115.12.2025
JP Morgan Chase & Co.38,00 CHF2,8115.12.2025
RBC Capital Markets38,00 CHF2,8105.12.2025
Goldman Sachs Group Inc.41,50 CHF12,2804.12.2025
JP Morgan Chase & Co.38,00 CHF2,8102.12.2025

