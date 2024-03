NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH auf "Neutral" mit einem Kursziel von 790 Euro belassen. Vor Aussagen zu den Zahlen für das erste Quartal, die sie um den 11. April erwarte, habe sie ihre Schätzungen mit Blick auf die jüngsten Branchendaten sowie Gespräche mit dem Investor-Relations-Team moderat angepasst, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie sieht nur wenig positives Überraschungspotenzial und erwartet insbesondere in der ersten Jahreshälfte ein verhaltenes Ergebniswachstum./gl/ajx;