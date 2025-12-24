Keine Impulse: CAC 40 pendelt am Nachmittag um Vortagesschluss

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.00 Prozent fester bei 8’103.58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.454 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.067 Prozent auf 8’109.30 Punkte an der Kurstafel, nach 8’103.85 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8’103.58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’135.71 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 0.393 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’959.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7’827.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der CAC 40 auf 7’282.69 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9.60 Prozent zu. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’314.23 Punkten. Bei 6’763.76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Crédit Agricole-Aktie aufweisen. 0 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 309.850 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch