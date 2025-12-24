Fehlende Impulse in Paris: CAC 40 schlussendlich stabil

Letztendlich schloss der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 8’103.58 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2.454 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.067 Prozent auf 8’109.30 Punkte an der Kurstafel, nach 8’103.85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’103.58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’135.71 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0.393 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 24.11.2025, bei 7’959.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7’827.45 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 24.12.2024, mit 7’282.69 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 9.60 Prozent. Bei 8’314.23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’763.76 Zählern.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Crédit Agricole-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 309.850 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch