So lukrativ wäre ein Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren gewesen

Bitcoin Cash war am 28.12.2020 361.80 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in BCH vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.2764 Bitcoin Cash. Die Investition hätte nun einen Wert von 171.73 USD, da Bitcoin Cash am 28.12.2025 621.33 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71.73 Prozent gesteigert.

Bei 268.84 USD erreichte BCH am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 19.12.2025 bei 624.50 USD.

Redaktion finanzen.net