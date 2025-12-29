|Einblick in die Performance
|
29.12.2025 19:43:08
So lukrativ wäre ein Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren gewesen
Das wäre der Verdienst eines frühen Bitcoin Cash-Investments gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bitcoin Cash war am 28.12.2020 361.80 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in BCH vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.2764 Bitcoin Cash. Die Investition hätte nun einen Wert von 171.73 USD, da Bitcoin Cash am 28.12.2025 621.33 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71.73 Prozent gesteigert.
Bei 268.84 USD erreichte BCH am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 19.12.2025 bei 624.50 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’088.08280
|-0.30%
|Handeln
|Vision
|0.06459
|2.72%
|Handeln
|Ethereum
|2’312.94504
|-0.55%
|Handeln
|Ripple
|1.46817
|-0.20%
|Handeln
|Solana
|97.33254
|-1.47%
|Handeln
|Cardano
|0.28085
|-3.31%
|Handeln
|Polkadot
|1.45422
|-0.22%
|Handeln
|Chainlink
|9.73790
|-1.04%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.65%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-2.29%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/