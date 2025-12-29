Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’241 0.0%  SPI 18’185 0.0%  Dow 48’487 -0.5%  DAX 24’351 0.1%  Euro 0.9295 0.0%  EStoxx50 5’752 0.1%  Gold 4’331 -4.5%  Bitcoin 69’088 -0.3%  Dollar 0.7905 0.1%  Öl 61.8 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526Idorsia36346343
Top News
So lohnend wäre ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren gewesen
So lukrativ wäre ein Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren gewesen
KI-Aktien im Fokus: Gehört NVIDIA weiterhin zu den Top-Picks von Fidelity?
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026
Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Suche...
eToro entdecken
Einblick in die Performance 29.12.2025 19:43:08

So lukrativ wäre ein Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren gewesen

So lukrativ wäre ein Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren gewesen

Das wäre der Verdienst eines frühen Bitcoin Cash-Investments gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Bitcoin Cash war am 28.12.2020 361.80 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in BCH vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.2764 Bitcoin Cash. Die Investition hätte nun einen Wert von 171.73 USD, da Bitcoin Cash am 28.12.2025 621.33 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71.73 Prozent gesteigert.

Bei 268.84 USD erreichte BCH am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 19.12.2025 bei 624.50 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall