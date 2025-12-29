So lohnend wäre ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren gewesen

Anzeige

Ethereum Classic war am 28.12.2020 5.854 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17.08 ETC im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 208.01 USD, da Ethereum Classic am 28.12.2025 12.18 USD wert war. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108.01 Prozent angezogen.

Bei 11.65 USD erreichte ETC am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum Classic wurde am 23.01.2025 erreicht und liegt bei 28.97 USD.

Redaktion finanzen.net