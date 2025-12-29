|Langfristige Performance
|
29.12.2025 19:43:08
So lohnend wäre ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren gewesen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Ethereum Classic verdienen können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Ethereum Classic war am 28.12.2020 5.854 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17.08 ETC im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 208.01 USD, da Ethereum Classic am 28.12.2025 12.18 USD wert war. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108.01 Prozent angezogen.
Bei 11.65 USD erreichte ETC am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum Classic wurde am 23.01.2025 erreicht und liegt bei 28.97 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’088.08280
|-0.30%
|Handeln
|Vision
|0.06459
|2.72%
|Handeln
|Ethereum
|2’312.94504
|-0.55%
|Handeln
|Ripple
|1.46817
|-0.20%
|Handeln
|Solana
|97.33254
|-1.47%
|Handeln
|Cardano
|0.28085
|-3.31%
|Handeln
|Polkadot
|1.45422
|-0.22%
|Handeln
|Chainlink
|9.73790
|-1.04%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.65%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-2.29%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/