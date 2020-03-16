Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
9.31CHF
-7.18CHF
-43.55 %
16.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.09.2025 10:04:25
Lufthansa Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe ambitionierte Mittelfristziele ausgegeben, schrieb Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Dies dürfte aber Fragen aufwerfen, ob die Planungen nicht zu ehrgeizig für eine Umsetzung sind./rob/edh/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
7.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-36.69%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
7.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-36.32%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
08:16
|Lufthansa will 4000 Stellen streichen (Spiegel Online)
|
28.09.25
|Lufthansa-Aktie: Tochter Swiss hat wohl zu viele Flight-Attendants angestellt (AWP)
|
26.09.25
|Lufthansa will laut Kreisen viele Jobs in der Verwaltung streichen (AWP)
|
26.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Lufthansa will laut Kreisen jeden fünften Verwaltungsjob streichen (AWP)
|
26.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Lufthansa: Deutsche Airline will offenbar Tausende Stellen streichen (Spiegel Online)
Analysen zu Lufthansa AG
|10:33
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:04
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10:33
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:04
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10:33
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:04
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|10.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|9.31
|-43.55%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:38
|
UBS AG
Saint-Gobain Neutral
|10:33
|
UBS AG
Lufthansa Buy
|10:16
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|10:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Lufthansa Underweight
|09:37
|
Warburg Research
pbb Buy
|09:30
|
UBS AG
EssilorLuxottica Neutral
|09:30
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral