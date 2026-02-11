Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
8.02CHF
-0.26CHF
-3.14 %
16:33:45
SWX
11.02.2026 15:58:25
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Pilotenstreiks in dieser Woche verdeutlichten eines der andauernden Risiken für die Restrukturierungsstory der Fluggesellschaft, schrieb Analyst Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.03%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
