ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Jarrod Castle kam von der "Business Services, Leisure & Transport Conference" mit dem Eindruck, dass im dritten Quartal bislang alles erwartungsgemäß verläuft. Späte September-Buchungen und Streikpotenzial wie beispielsweise in Frankreich könnten das Blatt aber noch zum Positiven oder Negativen wenden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./tih/gl;