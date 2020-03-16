Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Jarrod Castle kam von der "Business Services, Leisure & Transport Conference" mit dem Eindruck, dass im dritten Quartal bislang alles erwartungsgemäß verläuft. Späte September-Buchungen und Streikpotenzial wie beispielsweise in Frankreich könnten das Blatt aber noch zum Positiven oder Negativen wenden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.25 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.58 €
|
Abst. Kursziel*:
22.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.35%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
08.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
06.09.25
|Vereinigung Cockpit: Lufthansa-Piloten stimmen über Streik ab (Spiegel Online)
|
05.09.25
|Piloten der Lufthansa stimmen bald über Streik ab (AWP)
|
05.09.25
|Lufthansa-Aktie etwas schwächer: Lufthansa-Tochter Swiss kann Zusammenarbeit mit Air Baltic beibehalten (AWP)
|
04.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Millionenanleihe: Lufthansa platziert Wandelanleihe am Markt - Aktie leichter (Dow Jones)
|
04.09.25
|Börse Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)