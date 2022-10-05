Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

16.00
CHF
1.00
CHF
6.67 %
05.10.2022
SWX
03.11.2025 10:34:57

Lufthansa Buy

Lufthansa
7.20 CHF 4.03%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,25 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bleibt laut seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit seinen kaum geänderten Prognosen weiter über dem Marktkonsens./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.75 € 		Abst. Kursziel*:
22.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.56%
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

