Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
16.00CHF
1.00CHF
6.67 %
05.10.2022
SWX
03.11.2025 10:34:57
Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,25 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bleibt laut seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit seinen kaum geänderten Prognosen weiter über dem Marktkonsens./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.75 €
|
Abst. Kursziel*:
22.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.56%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
