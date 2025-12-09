Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
7.56CHF
-0.14CHF
-1.77 %
09.12.2025
SWX
10.12.2025 07:39:27
Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Bei der Lufthansa sieht Castle dank strikter Kostenkontrolle Margenpotenzial./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
Unternehmen:
Lufthansa AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
9.50 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
8.13 €
Abst. Kursziel*:
16.85%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
8.13 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.91%
Analyst Name::
Jarrod Castle
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Lufthansa AG
09.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
09.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
09.12.25
|Lufthansa: Effizienzsteigerung könnte Sicherheitsrisiken erhöhen (Spiegel Online)
09.12.25
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
08.12.25