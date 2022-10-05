Lufthansa 6.80 CHF 7.04% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,00 auf 5,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Harry Gowers am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung. Anhaltende Ergebnisrisiken sorgen bei ihm aber weiter für Skepsis./rob/ag/gl;

