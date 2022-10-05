Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

05.10.2022
Lufthansa Underweight

Lufthansa
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5,30 Euro auf "Underweight" belassen. Das Buchungsumfeld habe sich zuletzt gebessert und sei ziemlich solide, schrieb Harry Gowers in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar zu einer Investorenrunde mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand. Er bleibt aber bei seiner skeptischen Einstufung, weil er das Risiko von Ergebnisenttäuschungen sieht./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

