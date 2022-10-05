Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
18.11.2025 06:08:13
Lufthansa Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5,30 Euro auf "Underweight" belassen. Das Buchungsumfeld habe sich zuletzt gebessert und sei ziemlich solide, schrieb Harry Gowers in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar zu einer Investorenrunde mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand. Er bleibt aber bei seiner skeptischen Einstufung, weil er das Risiko von Ergebnisenttäuschungen sieht./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
Unternehmen:
Lufthansa AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
5.30 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
7.54 €
Abst. Kursziel*:
-29.71%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
7.55 €
Abst. Kursziel aktuell:
-29.80%
Analyst Name::
Harry Gowers
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
17.11.25