Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
7.78CHF
0.15CHF
1.91 %
15:02:10
SWX
16.01.2026 13:13:05
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Ergebnisse von Delta Airlines auf Transatlantik-Routen hätten gezeigt, dass die Sommer-Schwäche auf diesen Strecken tatsächlich nur eine Sommer-Schwäche gewesen sei, schrieb Alex Irving am Freitag. Die europäischen Netzwerk-Airlines dürften davon profitieren, allen voran IAG./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
