Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

7.78
CHF
0.15
CHF
1.91 %
15:02:10
SWX
16.01.2026 13:13:05

Lufthansa Market-Perform

Lufthansa
7.86 CHF 0.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Ergebnisse von Delta Airlines auf Transatlantik-Routen hätten gezeigt, dass die Sommer-Schwäche auf diesen Strecken tatsächlich nur eine Sommer-Schwäche gewesen sei, schrieb Alex Irving am Freitag. Die europäischen Netzwerk-Airlines dürften davon profitieren, allen voran IAG./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7.75 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
8.41 € 		Abst. Kursziel*:
-7.83%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.89%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse