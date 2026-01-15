Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

15.01.2026 09:30:08

Lufthansa Hold

Lufthansa
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,70 auf 8,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. in Team um die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham veröffentlichte am Donnerstag einen Branchenausblick auf das Jahr 2026. Die Voraussetzungen für die Transportbranche seien komplex: Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich solide seien, signalisierten aktuelle Wirtschaftsindikatoren eine konjunkturelle Abschwächung. Vor diesem Hintergrund sollten sich Anleger stark an aktuellen Branchendaten orientieren und flexibel auf neue Entwicklungen reagieren./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8.60 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8.35 € 		Abst. Kursziel*:
2.97%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.39%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

