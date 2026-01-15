Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
Lufthansa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,70 auf 8,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. in Team um die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham veröffentlichte am Donnerstag einen Branchenausblick auf das Jahr 2026. Die Voraussetzungen für die Transportbranche seien komplex: Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich solide seien, signalisierten aktuelle Wirtschaftsindikatoren eine konjunkturelle Abschwächung. Vor diesem Hintergrund sollten sich Anleger stark an aktuellen Branchendaten orientieren und flexibel auf neue Entwicklungen reagieren./tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8.60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.35 €
|
Abst. Kursziel*:
2.97%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.39%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
10:02
|MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
14.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Lufthansa verliert deutlich: Herabstufung durch Barclays belastet Aktienkurs (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
14.01.26
|XETRA-Handel MDAX in Rot (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|09:30
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
