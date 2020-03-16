Lufthansa 6.98 CHF -0.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkt Ende September - dem ersten auf Konzernebene seit dem Jahr 2019 - stünden Fragezeichen hinter einer Trendwende bei der Profitabilität, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/stk;

