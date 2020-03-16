Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
9.31CHF
-7.18CHF
-43.55 %
16.03.2020
SWX
19.09.2025 12:02:20
Lufthansa Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkt Ende September - dem ersten auf Konzernebene seit dem Jahr 2019 - stünden Fragezeichen hinter einer Trendwende bei der Profitabilität, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 22:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
7.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-32.89%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
7.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32.80%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
