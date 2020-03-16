Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

9.31
CHF
-7.18
CHF
-43.55 %
16.03.2020
SWX
19.09.2025 12:02:20

Lufthansa Underweight

Lufthansa
6.98 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkt Ende September - dem ersten auf Konzernebene seit dem Jahr 2019 - stünden Fragezeichen hinter einer Trendwende bei der Profitabilität, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 22:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

