NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach einer Analyse zur Erholung des globalen Reise-Aufkommens auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Eine Erholung der Fluggastkapazitäten auf Strecken ab China halte an, wenngleich sie nach Europa reduziert worden seien, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Lufthansa sei mit einem schwachen Geschäftsreiseaufkommen und dem Risiko von Überkapazitäten auf den Routen nach Fernost konfrontiert. Außerdem erwartet der Experte eine beschwerliche Integration von Ita Airways./tih/edh;