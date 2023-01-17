Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'298 0.0%  SPI 16'975 -0.1%  Dow 46'932 0.0%  DAX 23'570 -0.7%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5'567 -0.8%  Gold 4'003 0.7%  Bitcoin 83'064 1.7%  Dollar 0.8054 -0.2%  Öl 63.7 0.3% 
Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

110.00
CHF
-3.98
CHF
-3.49 %
17.01.2023
SWX
07.11.2025 19:56:20

Siemens Overweight

Siemens
221.66 CHF -2.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einem Medienbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Dass der Technologiekonzern - wie kolportiert - bereit sei, einen großen Teil seiner Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten, werte er als kleinen Lichtblick kurz vor der Hauptversammlung am 13. November, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edhs/tw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
239.00 € 		Abst. Kursziel*:
25.52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
240.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

