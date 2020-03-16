Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

9.31
CHF
-7.18
CHF
-43.55 %
16.03.2020
SWX
27.08.2025 17:00:25

Lufthansa Buy

Lufthansa
7.59 CHF -1.66%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Jarrod Castle nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Bezug auf Prognosen des Dachverbands globaler Fluggesellschaften (IATA). 2025 werde wohl ein Jahr mit einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, aber nicht ohne Herausforderungen. Angebot und Nachfrage seien derzeit von Zurückhaltung geprägt, doch diese Situation sollte sich im Laufe des Jahres bessern. Die Fluggesellschaften seien gut kapitalisiert und die Bewertungen attraktiv. Unter den Billigflieger ist Ryanair Castles bevorzugter Wert in Europa und unter den Netzwerk-Airlines Lufthansa./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:33 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

