Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Jarrod Castle nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Bezug auf Prognosen des Dachverbands globaler Fluggesellschaften (IATA). 2025 werde wohl ein Jahr mit einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, aber nicht ohne Herausforderungen. Angebot und Nachfrage seien derzeit von Zurückhaltung geprägt, doch diese Situation sollte sich im Laufe des Jahres bessern. Die Fluggesellschaften seien gut kapitalisiert und die Bewertungen attraktiv. Unter den Billigflieger ist Ryanair Castles bevorzugter Wert in Europa und unter den Netzwerk-Airlines Lufthansa./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.25 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.00 €
|
Abst. Kursziel*:
15.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.57%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
