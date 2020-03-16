ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Jarrod Castle nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Bezug auf Prognosen des Dachverbands globaler Fluggesellschaften (IATA). 2025 werde wohl ein Jahr mit einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, aber nicht ohne Herausforderungen. Angebot und Nachfrage seien derzeit von Zurückhaltung geprägt, doch diese Situation sollte sich im Laufe des Jahres bessern. Die Fluggesellschaften seien gut kapitalisiert und die Bewertungen attraktiv. Unter den Billigflieger ist Ryanair Castles bevorzugter Wert in Europa und unter den Netzwerk-Airlines Lufthansa./tih/gl;