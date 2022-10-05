Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving beschäftigte sich am Dienstagabend mit den Perspektiven der Fluggesellschaft bei ihrer eigenen Neuorientierung. Die Umsetzung sei eine Vorstufe dafür, wieder für Vertrauen in die langfristigen Ziele zu sorgen. Erste Fortschritte seien zu beobachten. Steigende Kosten und sinkende Erträge pro Sitzplatzkilometer zeigten aber, dass das Ziel noch nicht erreicht sei./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7.78 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.62%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.77%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
04.11.25
|Schwacher Handel: MDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
03.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Pilotengewerkschaft VC will Lufthansa vorerst nicht bestreiken (Dow Jones)
Analysen zu Lufthansa AG
|07:12
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|16.00
|6.67%
