KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
116.48CHF
4.97CHF
4.45 %
17:29:35
BRXC
07.11.2025 17:39:43
KRONES Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Quartalszahlen von 149 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Hersteller von Abfüllanlagen habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstums-Indikationen für Umsatz und Auftragseingang im vierten Quartal seien stark./rob/edh/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Kaufen
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
125.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
126.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse