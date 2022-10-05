Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
16.00CHF
1.00CHF
6.67 %
05.10.2022
SWX
30.10.2025 10:45:21
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Diese übertroffen habe die Fluggesellschaft mit ihrem Passagiergeschäft, auch wegen niedrigerer Treibstoffkosten. Enttäuscht habe die Wartungssparte./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Lufthansa AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
7.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
7.22 €
Abst. Kursziel*:
3.88%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
7.32 €
Abst. Kursziel aktuell:
2.49%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
