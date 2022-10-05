Lufthansa 6.79 CHF 6.99% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Diese übertroffen habe die Fluggesellschaft mit ihrem Passagiergeschäft, auch wegen niedrigerer Treibstoffkosten. Enttäuscht habe die Wartungssparte./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.