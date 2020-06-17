AB InBev 50.80 CHF 0.32% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Quartalszahlen von 68 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Brauereikonzern habe ein insgesamt ordentliches drittes Quartal absolviert, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Absatzvolumina enttäuscht, während die Profitabilität positiv hervorgestochen habe./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



