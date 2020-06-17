Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

86.95
CHF
41.82
CHF
92.67 %
17.06.2020
SWX
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen

AB InBev
50.80 CHF 0.32%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Quartalszahlen von 68 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Brauereikonzern habe ein insgesamt ordentliches drittes Quartal absolviert, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Absatzvolumina enttäuscht, während die Profitabilität positiv hervorgestochen habe./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
54.08 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
54.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

