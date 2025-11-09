Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Online-Shopping 09.11.2025 01:32:00

Zalando - Vom Startup zur dominierenden E-Commerce-Plattform für Mode

Zalando ist eine der führenden Online-Plattformen für Mode in Europa. Ziel des Unternehmens ist es jedoch auch, eine nachhaltige Plattform zu sein.

• Zalando wurde im Jahr 2008 in Berlin gegründet
• Seit 2020 gibt es Second-Hand-Waren im Angebot
• Zalando und ABOUT YOU bündeln ihre Kräfte

Online-Plattform Zalando

Im Jahr 2008 wurde das Unternehmen Zalando in Berlin von Robert Gentz und David Schneider als Online-Shop für Schuhe gegründet. Mittlerweile gehört Zalando zu den führenden Online-Plattformen für Mode in Europa und ist in mehreren Ländern aktiv. Das Unternehmen mit Hauptstandort in Berlin, arbeitet dabei mit einer Vielzahl von Marken zusammen.

Nachhaltigkeit

Zalando hat ambitionierte Nachhaltigkeitsziele formuliert und will bis 2040 für die eigenen Fabriken und Marken Netto-Null-Emissionen erreichen und bis 2050 auch alle übrigen Emissionen in der Wertschöpfungskette, etwa der Modemarkenpartner, Verpackungen und Transport, auf null reduzieren. Das Unternehmen hat bereits erste wichtige Fortschritte erzielt, unter anderem durch die Erweiterung des Angebots an nachhaltigen Artikeln. Zudem liegt ein Schwerpunkt des Unternehmens nach eigenen Angaben auf fairen Arbeitsbedingungen. Dafür sollen die Einkaufspraktiken für Eigenmarken optimiert und die Sorgfaltspflichten zum Schutz der Menschenrechte in den eigenen Betrieben sowie bei den Partnern bis 2028 messbar ausgebaut werden, berichtet Zalando auf seiner Webseite. Beim Thema Verpackungen hat das Unternehmen bereits Fortschritte gemacht: Der Einsatz von Einwegplastik pro Artikel konnte reduziert werden.

Secondhand

Ebenfalls ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ist die Möglichkeit des Second-Hand-Shoppings. Wie einige andere Modemarken bietet auch Zalando seinen Kunden seit 2020 die Möglichkeit an, eigene Kleidungsstücke zu verkaufen oder Stücke, die anderen Kunden gehörten, zu kaufen. Diese Artikel laufen unter der Kategorie Pre-owned. "Gemeinsam wollen wir die Lebensdauer von Kleidungsstücken verlängern. Jeder Pre-owned Artikel hat eine Story. Und die Moral von der Geschichte: Dank dir ist ihr Ende noch lange nicht in Sicht", erklärt das Unternehmen auf der eigenen Webseite.

Übernahme von ABOUT YOU

Im Dezember 2024 kündigte Zalando die Übernahme des deutschen Online-Modehändlers ABOUT YOU an. ABOUT YOU wurde ursprünglich als Tochterunternehmen von Otto gegründet und etablierte sich schnell als erfolgreiche Plattform mit einem stark personalisierten Einkaufserlebnis. Die Übernahme biete Zalando erhebliche Wertschöpfungspotenziale und erweitere das Portfolio um neue Technologien, insbesondere im Bereich der datengetriebenen Personalisierung, so Zalando.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images