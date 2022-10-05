Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 0.0%  SPI 17’057 0.1%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’112 -0.1%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.2%  Gold 4’003 1.5%  Bitcoin 87’969 -0.1%  Dollar 0.7985 -0.2%  Öl 64.5 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo-Nordisk-Aktie schwächer: Dänen wollen Pfizer Metsera-Übernahme wegschnappen
Vossloh-Aktie fester: Bahntechnikkonzern übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Idorsia-Aktie rutscht ab: Quviviq treibt Umsatz kräftig an
Suche...
200.- Saxo-Deal

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

16.00
CHF
1.00
CHF
6.67 %
05.10.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 09:40:55

Lufthansa Underweight

Lufthansa
6.67 CHF 5.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Die Fluggesellschaft habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, schrieb Harry Gowers am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die sich stabilisierenden Preisaussichten sollten positiv aufgenommen werden./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Lufthansa

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Lufthansa-Kurs >5 >10
Fallender Lufthansa-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
7.20 € 		Abst. Kursziel*:
-30.59%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
7.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-30.42%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse