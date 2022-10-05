Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
16.00CHF
1.00CHF
6.67 %
05.10.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2025 09:40:55
Lufthansa Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Die Fluggesellschaft habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, schrieb Harry Gowers am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die sich stabilisierenden Preisaussichten sollten positiv aufgenommen werden./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
7.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-30.59%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
7.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-30.42%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.10.25