Sheryl Sandberg im Porträt: Das Leben der früheren Facebook-COO

Sheryl Sandbergs Lebenslauf

Sheryl Sandberg gilt als eine der mächtigsten Frauen des Silicon Valley. Bekannt wurde sie hauptsächlich durch ihre Position als Facebook, doch ein Blick auf Sandbergs Lebenslauf zeigt, dass sie es nicht nur als Geschäftsführerin weit brachte, sondern auch in ihrem Bestreben, durch soziales Engagement Positives zu bewirken.

Jahrgangssprecherin und Klassenbeste

Sheryl Sandberg wurde 1969 in eine akademische Familie hineingeboren. Ihr Vater war als Augenarzt tätig und ihre Mutter lehrte als Dozentin Französisch an einem College. Gemeinsam mit zwei jüngeren Geschwistern wuchs Sandberg in Washington D.C. und Miami auf. Bereits auf der Highschool wurde ihr Ehrgeiz deutlich, denn sie war in jungen Jahren nicht nur Jahrgangssprecherin, sondern auch die Beste ihrer Klasse. Die Erfolgssträhne zog sich auch durch ihre Studienlaufbahn. 1987 begann Sheryl Sandberg ihr Studium an der renommierten Universität Harvard und machte 1991 als Beste ihres Studiengangs ihren Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften. Kurze Zeit später schloss Sandberg auch ihren Master an der Harvard Business School ab. Doch nicht nur ihr Ehrgeiz wurde früh deutlich, auch ihre soziale Seite zeigte sich bereits in jungen Jahren, denn noch während ihrer Zeit an der Uni gründete sie ihre erste gemeinnützige Organisation. Diese setzte sich für die Rechte von Frauen in der Wirtschaft ein.

Sheryl Sandberg fängt gleich gross an

Kurze Zeit nach erfolgreichem Abschluss ihrer Unilaufbahn wurde Sandberg schliesslich Stabschefin des US-Finanzministeriums und sorgte damit nicht nur für ein starkes Debüt, sondern auch für den Startschuss ihrer Erfolgsgeschichte. Während ihrer Karriere blieb sie dabei ihren Überzeugungen treu und kündigte ihre Stelle, als die Republikaner 2000 an die Macht kamen. Stattdessen arbeitete sie daraufhin für Google und wurde die Vizepräsidentin des globalen Online-Verkaufs. Mit diesen Referenzen ist es kaum verwunderlich, dass 2008 schliesslich Mark Zuckerberg Sheryl Sandberg für sein Unternehmen Facebook anheuerte und die Powerfrau zur Geschäftsführerin machte. Diese Entscheidung kam beiden zugute, denn Sandberg erreichte die Spitze ihrer Karriere und war massgeblich daran beteiligt, das Unternehmen, in dessen Zentrum zum damaligen Zeitpunkt insbesondere das soziale Netzwerk stand, durch Werbeanzeigen profitabel zu machen. Sandberg konnte sich in einer männerdominierten Führungsriege durchsetzen und wurde 2012 die erste Frau im Vorstand des Unternehmens.

Soziales Engagement

Sheryl Sandberg ist nicht nur ein Vorbild für unzählige Frauen auf der ganzen Welt geworden, sondern setzt sich auch seit Jahren für sie ein. Mit ihrer Organisation will sie die Gleichberechtigung von Frauen und Männern voranbringen. 2013 veröffentlichte sie dazu ihr erstes Buch "Lean In: Women, Work, and the Will to Lead", in dem sie Themen wie Feminismus und die fehlenden Frauen in Führungspositionen anspricht. Ihr Buch wurde ein voller Erfolg und landete auf unzähligen Bestsellerlisten. Mit dem durch das Buch verdienten Geld sponserte sie im Jahr 2014 die Kampagne "Ban Bossy", in der sich Mediengrössen wie Beyoncé gegen den Gebrauch des Wortes "bossy" als Beschreibung für starke Frauen aussprechen.

Rücktritt bei Meta Platforms und aktuelle Entwicklungen

Im Juni 2022 kündigte Sheryl Sandberg an, ihre Rolle als Chief Operating Officer (COO) bei Meta Platforms (ehemals Facebook) im Herbst desselben Jahres niederzulegen, um sich verstärkt ihren philanthropischen Aktivitäten zu widmen. Sie blieb zunächst Mitglied des Verwaltungsrats, entschied sich jedoch im Januar 2024, auch dieses Amt im Mai desselben Jahres aufzugeben.

Im Januar 2025 wurde Sandberg von einem Gericht in Delaware sanktioniert, da sie E-Mails gelöscht hatte, die für eine Investorenklage im Zusammenhang mit dem Cambridge-Analytica-Datenskandal relevant waren, wie es in einem Online-Beitrag von Reuters heisst. Richter J. Travis Laster stellte fest, dass Sandberg trotz Aufforderung zur Aufbewahrung der Nachrichten ein persönliches E-Mail-Konto unter einem Pseudonym nutzte und Nachrichten löschte, die wahrscheinlich für die Aktionärsklage relevant waren.

Trotz dieser Kontroversen bleibt Sheryl Sandberg eine einflussreiche Persönlichkeit in der Technologiebranche. Ihr Engagement für die Förderung von Frauen in Führungspositionen und ihre philanthropischen Bemühungen haben weltweit Anerkennung gefunden.

Redaktion finanzen.ch