Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
16.00CHF
1.00CHF
6.67 %
05.10.2022
SWX
30.10.2025 13:46:57
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Jahresziele hätten Bestand, während die Airline mit Rentabilitätsschwächen auf den Nordatlantik-Routen zu kämpfen habe./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7.32 €
|
Abst. Kursziel*:
2.43%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.63%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
