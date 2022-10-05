Lufthansa 6.80 CHF 7.04% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Jahresziele hätten Bestand, während die Airline mit Rentabilitätsschwächen auf den Nordatlantik-Routen zu kämpfen habe./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:32 / UTC



