Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’266 -0.4%  SPI 17’005 -0.3%  Dow 47’884 0.5%  DAX 24’118 0.0%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5’687 -0.3%  Gold 4’008 1.6%  Bitcoin 86’551 -1.7%  Dollar 0.8012 0.2%  Öl 64.4 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Airbus SE-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Airbus SE-Aktie mit Hold in neuer Analyse
VW-Aktie tiefer: Umsatz über Erwartungen -- operativer Verlust überrascht
Merck & Co mit überraschend gutem Quartal - Aktie dennoch tiefer
JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Underweight-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Suche...
200.- Saxo-Deal

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

16.00
CHF
1.00
CHF
6.67 %
05.10.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 13:46:57

Lufthansa Market-Perform

Lufthansa
6.80 CHF 7.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Jahresziele hätten Bestand, während die Airline mit Rentabilitätsschwächen auf den Nordatlantik-Routen zu kämpfen habe./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Lufthansa

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Lufthansa-Kurs >5 >10
Fallender Lufthansa-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7.50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7.32 € 		Abst. Kursziel*:
2.43%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
7.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.63%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse