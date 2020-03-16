Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.0%  SPI 16’975 -0.1%  Dow 46’668 -0.5%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9309 0.0%  EStoxx50 5’567 -0.8%  Gold 4’006 0.7%  Bitcoin 82’501 1.0%  Dollar 0.8042 -0.3%  Öl 63.5 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850NVIDIA994529
Top News
So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
UBS sieht Handlungsbedarf: Klare Regeln für Bitcoin, Ethereum & Co. nötig
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
ams-OSRAM-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Suche...

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

70.36
CHF
-80.48
CHF
-53.35 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 17:20:35

Airbus SE Outperform

Airbus
193.05 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. 78 Flugzeugauslieferungen im Oktober seien ermutigend mit Blick auf das Erreichen des Auslieferungsziels für das Gesamtjahr, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:56 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
207.70 € 		Abst. Kursziel*:
15.55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
208.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.89%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten