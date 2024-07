NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Market-Perform" belassen. Aktuelle Daten signalisierten einen etwas schwächeren Sommer der europäischen Fluggesellschaften, schrieb Analyst Alexander Irving in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Allgemein preisten die Sektoraktien aber bereits ein allzu düsteres Szenario ein. Irvings Favorit ist Ryanair./ag/edh;