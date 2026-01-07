Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

8.41
CHF
0.33
CHF
4.13 %
16:55:17
SWX
07.01.2026 14:50:42

Lufthansa Market-Perform

Lufthansa
8.55 CHF 4.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen. Neun Marken der Lufthansa-Gruppe setzten auf die Vertriebslösung Nevio vom IT-Anbieter Amadeus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Lufthansa mache damit einen Schritt zurück an die Spitze der technologischen Modernisierung in der Luftfahrt. Es seien aber zwei Jahre an Migrationsarbeit erforderlich./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7.75 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
9.07 € 		Abst. Kursziel*:
-14.52%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
9.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.24%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

