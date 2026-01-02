Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

8.15
CHF
0.32
CHF
4.06 %
13:12:42
SWX
06.01.2026 11:48:19

Lufthansa Neutral

Lufthansa
8.13 CHF 2.28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Harry Gowers erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 und 2026 aufgrund niedrigerer Treibstoffkosten. Seine 2026er Schätzungen für die Fluggesellschaft lägen nun rund 4 Prozent über den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.76 € 		Abst. Kursziel*:
-8.72%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.58%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:48 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 Lufthansa Buy UBS AG
08.12.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
08.12.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
