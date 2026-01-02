Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
8.15CHF
0.32CHF
4.06 %
13:12:42
SWX
06.01.2026 11:48:39
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Harry Gowers erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 und 2026 aufgrund niedrigerer Treibstoffkosten. Seine 2026er Schätzungen für die Fluggesellschaft lägen nun rund 4 Prozent über den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.58%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|11:48
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
