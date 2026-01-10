Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marketingdienstleistungen 10.01.2026 08:39:36

Trafigura und Vitol bekommen US-Auftrag für venezolanische Öl-Logistik

Trafigura und Vitol bekommen US-Auftrag für venezolanische Öl-Logistik

Die beiden Rohstoffhändler Trafigura und Vitol werden im Auftrag der US-Regierung Logistik- und Marketingdienstleistungen für den Verkauf von venezolanischem Öl erbringen.

Dies teilte Trafigura am späten Freitagabend mit.

Trafigura gehöre als einer der weltweit grössten unabhängigen Ölhändler in Verbindung mit seiner globalen Schiffsflotte und seinem Logistiknetzwerk zu den wenigen Unternehmen, die in der Lage seien, eine Operation dieser Grösse und Komplexität effizient durchzuführen, heisst es in dem Statement weiter.

Dabei handelt Trafigura den Angaben zufolge in voller Übereinstimmung mit den geltenden Sanktionen und verfügt über alle erforderlichen Lizenzen zur Durchführung dieser Transaktionen.

Am Freitag hatte Reuters bereits berichtet, dass Vitol eine vorläufige US-Sonderlizenz für die Aufnahme von Verhandlungen über Ölimporte und -exporte aus Venezuela erhalten habe. Diese Lizenz gelte für 18 Monate, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur.

Diese Entwicklungen stehen im Zusammenhang mit dem jüngsten Angriff auf Venezuela durch die USA und der Verhaftung des Machthabers Nicolás Maduro vor einigen Tagen. US-Präsident Donald Trump hatte danach angekündigt, dass die USA die Ölverkäufe aus dem Land für eine unbestimmte Zeit kontrollieren wollen.

hr/

Genf/Zug (awp)

Bildquelle: Sukpaiboonwat / Shutterstock.com
