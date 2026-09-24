MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Lufthansa-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Lufthansa-Aktie bei 7.48 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 133.637 Lufthansa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 1’029.01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7.70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.90 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Lufthansa eine Marktkapitalisierung von 9.47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch