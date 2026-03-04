NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Der Margenausblick auf 2026 liege klar unter den Erwartungen und den Ansprüchen der Herzogenauracher, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Die Margenentwicklung sollte für Diskussionen sorgen unter den Anlegern, die sich aber über die Vertragsverlängerung des Konzernchefs freuen dürften./rob/ag/edh;