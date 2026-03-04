Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’483 0.6%  SPI 18’552 0.4%  Dow 48’501 -0.8%  DAX 23’925 0.6%  Euro 0.9093 0.1%  EStoxx50 5’800 0.5%  Gold 5’181 1.8%  Bitcoin 55’711 4.3%  Dollar 0.7827 0.0%  Öl 83.4 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Redcare Pharmacy-Aktie bricht ein: Online-Apotheke prognostiziert geringeres Umsatzwachstum als im Vorjahr
So schätzen die Analysten die NVIDIA-Aktie im Februar 2026 ein
Suche...
eToro entdecken

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

123.60
CHF
-6.50
CHF
-5.00 %
10:27:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.03.2026 09:54:06

adidas Buy

adidas
124.04 CHF -7.80%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Der Margenausblick auf 2026 liege klar unter den Erwartungen und den Ansprüchen der Herzogenauracher, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Die Margenentwicklung sollte für Diskussionen sorgen unter den Anlegern, die sich aber über die Vertragsverlängerung des Konzernchefs freuen dürften./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:22 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:22 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
138.40 € 		Abst. Kursziel*:
58.96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
136.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.00%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?