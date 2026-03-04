adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Der Margenausblick auf 2026 liege klar unter den Erwartungen und den Ansprüchen der Herzogenauracher, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Die Margenentwicklung sollte für Diskussionen sorgen unter den Anlegern, die sich aber über die Vertragsverlängerung des Konzernchefs freuen dürften./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:22 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
138.40 €
|
Abst. Kursziel*:
58.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
136.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.00%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
10:13
|Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet adidas-Aktie mit Neutral (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Mittwochvormittag herbe Einbussen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28