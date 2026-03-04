TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
29.40CHF
0.20CHF
0.68 %
11:27:35
SWX
04.03.2026 09:52:13
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Margenausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Dies liege an den US-Zöllen und einem schwachen ersten Quartal der Lkw-Holding./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
32.26 €
|
Abst. Kursziel*:
11.59%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
32.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.50%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON verliert am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
07:42
|VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig (AWP)
|
07:30
|EQS-News: TRATON GROUP erzielt 2025 robusten Auftragseingang in Europa (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: TRATON GROUP in 2025 with robust incoming orders in Europe (EQS Group)
|
03.03.26
|Ausblick: TRATON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.03.26
|TRATON Aktie News: TRATON verliert am Dienstagnachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
03.03.26
|TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
|09:58
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:49
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
