TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

29.40
CHF
0.20
CHF
0.68 %
11:27:35
SWX
04.03.2026 09:52:13

TRATON Market-Perform

TRATON
29.52 CHF -1.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Margenausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Dies liege an den US-Zöllen und einem schwachen ersten Quartal der Lkw-Holding./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
32.26 € 		Abst. Kursziel*:
11.59%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
32.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.50%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

