LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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22.09.2026 10:02:21
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem LANXESS-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen LANXESS-Anteile an diesem Tag bei 24.90 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in LANXESS-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 401.606 LANXESS-Aktien. Die gehaltenen LANXESS-Papiere wären am 21.09.2026 5’333.33 EUR wert, da der Schlussstand 13.28 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46.67 Prozent verringert.
LANXESS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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