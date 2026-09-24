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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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24.09.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Donnerstagmittag nach

LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Donnerstagmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 12,73 EUR.

LANXESS
12.01 CHF -1.57%
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Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 12,73 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'927 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 152'016 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2025 markierte das Papier bei 23,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 45,18 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 13,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,108 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 07.08.2026. Das EPS lag bei -0,62 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von LANXESS.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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