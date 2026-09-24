LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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24.09.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagvormittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von LANXESS. Zuletzt ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 12,93 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 12,93 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'018 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 12,97 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,80 EUR. Zuletzt wechselten 11'840 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 23,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2025). Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 79,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,69 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,108 EUR. LANXESS veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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