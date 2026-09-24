LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 12,80 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'008 Punkten notiert. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 12,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 252'213 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,22 EUR. Mit einem Zuwachs von 81,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 16,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,108 EUR aus. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,62 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,221 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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