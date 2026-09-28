LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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28.09.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von LANXESS zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von LANXESS legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 12,47 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 12,47 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'183 Punkten liegt. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,56 EUR. Bei 12,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 289'521 Stück gehandelt.
Bei 22,80 EUR markierte der Titel am 27.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 82,84 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,03 EUR am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 11,55 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Am 11.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,237 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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