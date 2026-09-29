MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das LANXESS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 59.12 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.691 LANXESS-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.43 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Papiers am 28.09.2026 auf 12.67 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 78.57 Prozent verkleinert.

LANXESS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.06 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch