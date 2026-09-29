LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 12,75 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'049 Punkten notiert. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 12,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 63'983 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,08 EUR) erklomm das Papier am 30.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,18 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,03 EUR am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 13,49 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,108 EUR aus. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,62 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

Laut Analysten dürfte LANXESS im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,247 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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