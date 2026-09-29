LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:28 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,64 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'935 Punkten steht. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,57 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7'055 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 22,08 EUR. Mit einem Zuwachs von 74,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 12,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,108 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,247 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren verloren