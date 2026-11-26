Das Papier von KRONES konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 103,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'076 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 103,60 EUR. Bei 103,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 389 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR. Gewinne von 39,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 101,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,32 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,47 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 06.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1.38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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